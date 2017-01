Workshop debate a importância da Agricultura Biológica da produção ao consumo

O Workshop “Agricultura Biológica e Desenvolvimento Rural Sustentável” decorrerá nesta quinta-feira, dia 26, pelas 18 horas, no Colégio dos Jesuítas, Sala I do Pátio. Trata-se de uma iniciativa da AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica realizada em parceria com a OrganicA – Associação de Promoção de Agricultura Biológica da Madeira, a Universidade da Madeira, a Quercus e a Bolsa de Terras.

Esta iniciativa, que contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e do Diretor Regional de Agricultura, Paulo Santos, insere-se na Campanha “+ Bio”, uma iniciativa de âmbito nacional criada pela AGROBIO e cofinanciada pela Comissão Europeia, com o objetivo de aumentar a consciência dos cidadãos em relação à importância da Agricultura Biológica, da produção ao consumo.

O workshop pretende levar os participantes a conhecerem melhor a Agricultura Biológica, desde as oportunidades de formação existentes, ao impacto desta no meio-ambiente, às possibilidades da política agrária comum para o desenvolvimento de uma ruralidade sustentável.

No Funchal, o foco será o turismo sustentável, sendo apresentados dois casos de sucesso nesta área.