Curso de Agricultura Biológica na UMa com equivalência a Jovem Agricultor

Para Humberto Vasconcelos este trabalho realizado vem trazer “uma janela de oportunidades” a quem queira investir neste modo de produção biológico. “Um jovem que acabe o Curso de Agricultura Biológica na Universidade da Madeira fica desde logo apto a usufruir de apoios do PRODERAM que, no caso da agricultura biológica podem ir até 75%”, disse o secretário regional de Agricultura e Pescas adiantando que “caso se trate de um primeira instalação ainda há mais apoios. Isso mesmo será também dado a conhecer aos alunos por parte do PRODERAM”, disse.

Uma das mais-valias desta equivalência é a possibilidade dos alunos que finalizem o curso terem o acesso aos fundos comunitários disponíveis através do PRODERAM sem contar com os apoios à primeira instalação.

