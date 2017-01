Cafôfo recebeu comitiva do Projeto “DEMOS”

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu, nos Paços do Concelho, uma comitiva encabeçada pelo Provedor-Adjunto de Justiça, Desembargador Jorge Jacob, que está na Madeira para o lançamento do Projeto “DEMOS”. Este visa formar funcionários da Administração Pública nos domínios da educação para a cidadania e da transparência procedimental.

O projeto é realizado no âmbito do espaço “MAC” (Madeira, Açores, Canárias), tendo como entidades parceiras os países africanos do Senegal, Mauritânia e Cabo Verde. A delegação foi, por isso, composta por 16 pessoas e, para além do representante português, incluiu o Provedor Regional de Canárias, bem como os Provedores de Justiça do Senegal e da Mauritânia, e a Provedora-Adjunta de Justiça de Cabo Verde.

Paulo Cafôfo aproveitou a oportunidade para destacar “a importância do papel da Provedoria da Justiça, não só na defesa dos cidadãos, como no apoio a que os Municípios desempenhem o seu trabalho de uma forma eficiente, através de um bom diálogo institucional”, dando, ainda, alguns exemplos de boas práticas da Autarquia ao nível da educação para a cidadania, como é o caso do Orçamento Participativo do Funchal ou da Assembleia Municipal Jovem, e de transparência administrativa, como sucede com os novos regulamentos municipais ou os processos de contratação pública abertos e participados, onde a concorrência tem permitido poupanças substanciais para os cofres da autarquia.