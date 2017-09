Joana Rombert apresenta “A Linguagem Mágica dos Bebés” na FNAC

Shares

A Fnac Madeira será palco, este sábado, dia 30, da apresentação do livro “A Linguagem Mágica dos Bebés”, da autoria de Joana Rombert.

A autora descreve as várias etapas comunicativas e linguísticas do desenvolvimento da criança, desde os 0 meses até aos 3 anos. Neste livro encontra ainda as estratégias e os jogos que o vão ajudar a estimular e desenvolver a comunicação com seu filho. “Compreenda a linguagem secreta do seu bebé e apaixone-se ainda mais!”.