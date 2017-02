“Bullying” será abordado na Madeira junto de várias escolas

A Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção Regional da Madeira vai trazer à região, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, a Mestre em Educação Cátia Vaz, que vai apresentar vários Workshops junto de algumas escolas da região sobre o tema “Bullying – Vamos Prevenir”.

O bullying tem sido um assunto da ordem do dia e é, nesse sentido, que a ANP tem como objetivo poder dar a conhecer e “partilhar” com pais, encarregados de educação, educadores/professores e alunos, várias formas de violência entre pares, sinais de alerta e mecanismos de prevenção deste fenómeno.

Desta forma, convidou esta especialista e investigadora, que é a autora do primeiro jogo em Portugal “A Brincar e a Rir o Bullying Vamos Prevenir “, direcionado para a prevenção primária do Bullying Escolar e vai estar pela primeira vez na Região.

A par destas sessões com alunos e professores, a convidada vai apresentar o jogo “A Brincar e a Rir o Bullying Vamos Prevenir”, que é o primeiro jogo educativo-pedagógico que nasceu em Portugal para prevenir o bullying escolar. É um jogo e um auxílio educativo direcionado para alunos do 1.º e 2.º ciclos e que reúne três conceitos: educação, jogo e novas tecnologias.

Estas iniciativas tem como destinatários professores, educadores e alunos. A par destes Workshops nas escolas, a ANP-Madeira irá promover no dia 18 de fevereiro uma ação direcionada só a professores do 1.º e 2.º ciclo, sobre a temática do Bullying Escolar.

PSP aconselha Crianças – bullying

– Podes ser vítima deste tipo de violência de várias formas, por exemplo com o emprego de alcunhas difamatórias, agressões físicas, empurrões, esperas à porta da escola, etc.

– O bullying pode ocorrer por causa da tua idade, dificuldades motoras, religião, sexo, raça ou orientação sexual.

– Se estás a ser vítima de bullying ou conheces alguém que está a ser, não tenhas medo de contar a alguém da tua confiança o que está a ocorrer.

– Ganha coragem e conta a um familiar, amigo, professor, polícia ou alguém da tua confiança pois precisas de ajuda.

Lapso: Na edição passada do semanário Tribuna da Madeira, por lapso, saiu no título desta notícia «Bullying será bordado na Madeira junto de várias escolas» quando o correto deveria ser «Bullying será abordado na Madeira junto de várias escolas». Aos leitores, as nossas desculpas.