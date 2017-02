A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, em parceria com a Secretaria Regional da Educação, promove nesta terça-feira, 14 de fevereiro, uma palestra subordinada ao tema ‘Violência no Namoro’.

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, estará presente na iniciativa integrada na Campanha Regional Contra a Violência no Namoro.

A palestra está agendada para as 10 horas na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho.