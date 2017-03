SRIAS implementa Gestor do Contribuinte

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), implementou o Gestor do Contribuinte para o acompanhamento direto aos contribuintes estratégicos, dado o volume de declarações entregues e número de funcionários.

Assim, as maiores empresas da região autónoma terão o apoio e ligação aos gestores do contribuinte – dois técnicos superiores do ISSM -, assegurando, os últimos, acompanhamento e todo o relacionamento com a Segurança Social. “Os contribuintes estratégicos colocam exigências específicas ao nível da gestão do relacionamento com a Segurança Social”, explicou Rubina Leal, governante com a tutela da Segurança Social.

O ISSM identificou e criou uma bolsa de grandes contribuintes regionais, constituída pelas 50 maiores empresas, tendo como critérios o número de trabalhadores e o volume das contribuições declaradas. O gestor do contribuinte tem assim por objetivo prevenir erros, incumprimentos e ainda a definição de planos de pagamento em caso de dívidas à Segurança Social.

Os contribuintes estratégicos encontram no gestor, um interlocutor proactivo no acompanhamento e relacionamento com a Segurança Social.