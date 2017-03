Grupo de alunos do Alentejo recebido na Câmara do Funchal

O vereador Miguel Silva Gouveia recebeu, nos Paços do Concelho, um grupo de alunos provenientes da localidade de Ponte de Sor, no Alto Alentejo, que se encontra na Região em visita de estudo. Tratam-se de alunos, na sua maioria, do 12º ano de escolaridade, que vieram à Região conhecer o Comércio, o Turismo, a Cultura, a Arte e a Natureza, no intuito de fazerem um trabalho sobre a Madeira dentro destas temáticas, pelo que uma visita ao edifício histórico dos Paços do Concelho, incontornável em termos patrimoniais, não podia faltar.

Miguel Silva Gouveia aproveitou, igualmente, para apresentar algumas das principais iniciativas do Executivo ao longo deste mandato, ao nível da dinamização económica e cultural, o que complementou com uma abordagem ao Município em termos históricos. A Autarquia apoiou esta viagem tendo assegurado o transporte dos jovens no decurso da sua estadia na ilha.