CMF abre quatro vagas para técnicos superiores em Economia

A Câmara Municipal do Funchal deliberou ontem, em Reunião de Câmara semanal, a abertura de um procedimento concursal para o recrutamento de quatro técnicos superiores em Economia e Gestão para o seu Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial. O concurso é aberto a todos os licenciados, com ou sem vínculo à função pública, que queiram candidatar-se, e vem na sequência de vários outros concursos de admissão de pessoal que a CMF tem aberto desde o ano passado, e que já abrangeram juristas, técnicos superiores de Recursos Humanos, bombeiros, motoristas ou assistentes operacionais para o Departamento de Ambiente.

De acordo com o Vereador das Finanças, Miguel Silva Gouveia, que foi o porta-voz da reunião, o presente concurso decorre na sequência de um concurso interno aberto em 2016, para o preenchimento de sete cargos de técnico superior. Tendo em conta que esse concurso só proveu três das vagas previstas no mapa de pessoal, foram agora abertas as restantes quatro.

Miguel Silva Gouveia referiu que as primeiras três vagas foram supridas por funcionários municipais, que “investiram na sua formação, tiraram um curso superior e viram valorizadas as suas novas competências com a integração na carreira de técnico superior.” O Vereador acrescenta que “o atual Executivo tem sempre procurado premiar a formação contínua e a valorização pessoal dos seus colaboradores e estes funcionários servem de exemplo para quem procura melhorar as usas competências formativas, quer aqui na Câmara, quer na Função Pública de uma forma geral.” Nesta reunião de Vereação foram ainda aprovados dois contratos. O primeiro trata-se da adjudicação de duas viaturas de recolha de lixo bifluxo, que permitem a recolha selectiva de dois tipos de resíduos, no valor de cerca de 445 mil euros. O segundo refere-se a um caminho agrícola na zona da Ponte das Laranjeiras, em São Martinho, avaliado em 255 mil euros, cujo financiamento será feito ao abrigo do PRODERAM, indo para o terreno ainda este ano.