50 casas terão pela primeira vez rede de esgotos em Santo António

Shares

A Câmara Municipal do Funchal está a executar uma nova rede de saneamento e águas residuais nas zonas altas de Santo António. Com uma extensão de cerca de um quilómetro e meio, a nova ligação abrange a Vereda do Garnel, o Beco do Cafana e as entradas 180 e 192 do Caminho da Barreira, num investimento da Autarquia que ascende a 175 mil euros.

A CMF vai investir, ao longo do atual mandato, 15 milhões de euros nas zonas altas do concelho, em novas acessibilidades e saneamento básico, tendo como objetivo combater as assimetrias históricas do Funchal e satisfazer as necessidades básicas da população residente.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Miguel Silva Gouveia, visitou a obra, “numa zona, até hoje, servida apenas por fossas séticas, onde nunca existiu rede pública de saneamento básico” e enalteceu “uma intervenção com bastante impacto no dia-a- dia desta comunidade e na sua qualidade de vida. Além de todas as famílias que ali residem, ou que ali mantêm moradias, no final da obra, a nova rede de águas residuais vai permitir que um total de 120 casas sejam sustentadas pela mesma, um número bastante significativo e uma intervenção que fica para o futuro, e que aposta no desenvolvimento local da freguesia.”

O lançamento de esgotos residuais para servir os aglomerados residenciais existentes no vale da linha de água entre os lombos da Barreira e Trapiche, prevê a instalação de condutas numa extensão de 1430 metros e a construção de uma estação elevatória de esgotos residuais, para receber o caudal do aglomerado de cerca de meia centena de habitações. A ligação à rede existente será feita no Caminho do Trapiche. A conclusão da obra está prevista para o final de fevereiro.

Acrescente-se que o investimento da Autarquia na melhoria de acessibilidades nas zonas alta do concelho, em geral, e na freguesia de Santo António, em particular, tem sido merecedor de destaque. Já depois de concluída a repavimentação de vários lombos na freguesia, nomeadamente dos caminhos da Barreira, Trapiche, Curral Velho, Três Paus/Viana e Lombo dos Aguiares, Paulo Cafôfo inaugurou, em agosto do ano passado, no Caminho do Trapiche, o alargamento da entrada 68, um investimento que veio beneficiar mais de uma dezena de famílias e que era pedido há 25 anos. O alargamento da entrada veio contribuir, igualmente, para descongestionar uma artéria tão pressionada como o Caminho do Trapiche. Miguel Silva Gouveia sublinha "que estes são investimentos que vão continuar, estabelecendo prioridades" e, nesse sentido, destaca um elenco de intervenções que vai ultrapassar o valor global de um milhão de euros de investimento, este ano. Já adjudicados estão, assim, o alargamento da Vereda do Boliqueime, que vai garantir a ligação entre o Caminho do Trapiche e a Cota 500, e o alargamento da Vereda da Freirinha, no sítio do Lombo dos Aguiares. A canalização do Ribeiro Choco, e das respetivas águas pluviais, na zona da Quinta do Leme, será, por sua vez, a próxima intervenção na freguesia a ficar concluída, até à Páscoa de 2018.