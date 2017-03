Governo Regional institui Dia Regional do Bombeiro

O Conselho de Governo, reunido ontem em plenário, decidiu instituir o dia 4 de maio como o Dia Regional do Bombeiro, reconhecendo o papel preponderante dos Corpos de Bombeiros no contexto social, humanitário e de proteção civil na Região Autónoma da Madeira.

O Governo Regional assinala, deste modo, “o papel crescente e vital assumido pelos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira nos últimos anos, no socorro de cidadãos e na salvaguarda de bens no domínio público e privado, relevando, em certos casos, atos de sacrifício pessoal, total altruísmo e verdadeiro heroísmo em defesa do próximo e do bem comum”.

A Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, através Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, organiza anualmente as comemorações e demais atos relativos à celebração do Dia Regional do Bombeiro, sem prejuízo da colaboração dos corpos de bombeiros da Região.