Governo apostado em combater desemprego

Crescimento económico, apoio às empresas e formação/qualificação profissional são elementos estratégicos no combate ao desemprego.

Para o Presidente do Governo Regional, que participou no encerramento da conferência “Perspetivas de futuro do ensino profissional no espaço europeu, nacional e regional”, organizada pela ACIF, a Madeira já regista indicadores económicos positivos, nomeadamente no turismo, no imobiliário, na receita fiscal arrecadada com o Centro Internacional de Negócios e no crescimento do Registo Internacional de Navios. Áreas importantes para o emprego qualificado, onde a Região precisa apostar, até porque “64% da população desempregada não tem o 9º ano de escolaridade”.

Sobre o apoio às empresas, Miguel Albuquerque anunciou 136 milhões de euros que vão ser aplicados neste Quadro Comunitário de Apoio, mais 179 para a revitalização do setor primário.