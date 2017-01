Mais de 80 pessoas estiveram no arranque da 2ª edição do “Dar a Ver”

Mais de 80 pessoas marcaram presença no arranque da 2ª edição do projeto “Dar a Ver”, uma iniciativa promovida pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, que teve início na passada sexta-feira.

A primeira atividade, deste que é um projeto tem como objetivo a divulgação do património artístico existente no arquipélago da Madeira, foi uma visita guiada à exposição “Namban -Os bárbaros do sul e o encontro de culturas” que está patente no Museu Quinta das Cruzes .

O Secretário Regional, Eduardo Jesus, marcou presença nesta iniciativa, recordando que “é a cultura que nos distingue como povo e está identidade cultural que nos carateriza reforça-se com o conhecimento daquela que é a nossa herança em termos de património móvel, imóvel e imaterial”.

No âmbito desta segunda edição “Dar a Ver”, e até ao próximo mês de novembro, estão já previstas outras dez ações, para os quais estão convidados especialistas, locais e nacionais, que abordarão de forma mais específica ou generalista aspetos dessa imensa diversidade cultural conservada in situ, ou já transitada para museus. O essencial do programa será constituído por visitas guiadas e por conferências a realizar em vários locais, todas de acesso gratuito.

À semelhança da primeira edição, a participação em qualquer atividade do “Dar a Ver” deverá ser feita uma inscrição prévia através do endereço de correio eletrónico daraver.drc@gmail.com.