ACIF apresenta Delegado Concelhio de Câmara de Lobos

A ACIF-CCIM promove no concelho de Câmara de Lobos uma reunião, que terá lugar no dia 20 de abril, pelas 15h30, no Museu da Imprensa da Madeira, que terá por objetivo dar a conhecer a figura do Delegado Concelhio, a própria Associação, assim “como auscultar os constrangimentos sentidos pelas empresas e recolher sugestões, por forma a ajustarmos a nossa atividade”.

Importa referir que a Associação encontra-se a visitar os vários concelhos da Região com o objetivo de apresentar os respetivos Delegados Concelhios, bem como a ACIF-CCIM.

“A figura do Delegado Concelhio foi criada recentemente visando ser um forte elo de ligação entre os empresários locais e esta Associação. A ACIF-CCIM pretende assim reforçar a sua atuação em toda a Região Autónoma da Madeira, e melhor responder às necessidades e aspirações do tecido empresarial dos diversos concelhos da RAM”, pode ler-se no comunicado enviado pela ACIF-CCIM.