Crédito Agrícola ao lado do sector empresarial

O Crédito Agrícola lançou uma nova campanha dirigida às empresas, da qual fazem parte um conjunto de soluções de financiamento, protecção e serviços especializados. Nas soluções de crédito destacam-se as bonificações nas linhas de curto e médio/longo prazo e ainda as condições especiais promovidas no leasing, que estarão em vigor durante o período da campanha.

“As soluções de protecção reforçam a oferta escrutinada para a campanha, período durante o qual os Seguros Vida (CA Pessoa Chave, CA Pessoa Chave Crédito e CA Empresa Viva) e Não Vida (Multirriscos Empresa) podem ser subscritos com condições de desconto mais favoráveis.

É ainda dada a oportunidade às empresas de se tornarem Associadas do único banco cooperativo português. Para o efeito, basta solicitar a subscrição dos títulos de capital social da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da qual se pretendem associar”, pode ler-se no comunicado enviado pelo Crédito Agrícola.

Sob o mote “Se a sua empresa precisa, estamos CÁ”, o Crédito Agrícola pretende dar resposta às necessidades dos clientes empresariais e aos seus exigentes desafios de inovação, de competitividade ou e de internacionalização.

Todas as condições da campanha podem ser consultadas em www.creditoagricola.pt e nas 668 Agências do Crédito Agrícola.