CNTravel reforça operação de Verão para a Região

O operador CNTravel, informou em comunicado, que reforçou a sua operação de Verão para a ilha da Madeira, oferecendo cerca de 80 lugares semanais à partida de Santiago de Compostela, Bilbau, Madrid e Barcelona, além de Lisboa e Porto.

“Tal como em 2016, o operador coloca à disposição das agências de viagens cerca de 80 lugares semanais garantidos para a operação. Air Nostrum e Vueling serão as companhias que operam as saídas de Espanha e a TAP Air Portugal para as saídas de Portugal (Porto e Lisboa)”, aponta o operador.

Os voos à partida de Madrid, Barcelona e Bilbau decorrem aos sábados, enquanto as partidas desde Santiago de Compostela, que constituem a principal novidade na operação deste ano, são à quinta-feira.

“A novidade para este ano é que o operador conta com o voo directo de Santiago de Compostela para oferecer às agências da Galiza e Astúrias, como alternativa às partidas do Porto para as agências do norte de Portugal”, explica a CNTravel.

Para promover a operação, a CNTravel conta com uma equipa de 12 comerciais e vai realizar uma vasta campanha ibérica de marketing com o objectivo de dinamizar a sua estratégia comercial na península, que vai contar com sessões de formação para apresentação do destino e respectiva oferta hoteleira.

A operação foi inaugurada com uma oferta especial para a Semana Santa, cujos preços começavam nos 352 euros por pessoa, à partida do Porto, e que “esgotou a sua disponibilidade em poucos dias”, refere ainda o operador.