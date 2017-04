Conferência assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

O ARQUIPÉLAGO – Centro de Artes Contemporâneas assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma conferência, que irá ter lugar hoje, dia 18 de abril, pelas 19h00.

Esta conferência conta com a especial participação de David Santos, Subdiretor-Geral da Direção Geral do Património Cultural, João Mendes Ribeiro, Arquiteto do Projeto deste Centro de Artes Contemporâneas e Carlos Marques, Presidente da Delegação Açores da Ordem dos Arquitetos, e moderação de Fátima Marques Pereira, diretora do ARQUIPÉLAGO – Centro de Artes Contemporâneas.

Na ocasião, David Santos falará sobre “O tempo a dois tempos: as temporalidades do património e da visita”, colocando, na sua apresentação, várias questões: “Como se pode apreender e valorizar as diferentes manifestações do tempo no património que nos rodeia? Como poderemos hoje, entre tempos cada vez mais limitados e controlados, intuir, observar e experimentar a dimensão da temporalidade nos monumentos, na arquitectura contemporânea ou na leitura de uma obra de arte?”.

A apresentação de João Mendes Ribeiro, co-Arquiteto do projeto ARQUIPÉLAGO, irá centrar-se nas requalificações, mais especificamente o caso deste Centro de Artes.

“Património, significado abrangente, utilizado vezes sem conta na busca de uma identidade… experiências empíricas de um arquitecto” será a temática abordada pelo Arquiteto Carlos Marques.