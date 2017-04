Governo dos Açores congratula-se com aprovação do concurso para obras no Cais POL NATO

O Governo dos Açores congratula-se com a decisão do Conselho de Ministros que aprovou o lançamento do concurso público para a realização das obras de reparação do Cais Depósito POL NATO de Ponta Delgada, estimadas em 5,4 milhões de euros, as quais vão reestabelecer as condições de segurança e operacionalidade desta infraestrutura.

A decisão tomada, na passada quinta-feira, materializa um compromisso que tinha sido recentemente confirmado entre o Ministro da Defesa Nacional e o Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas numa reunião que decorreu no início de março.

Para além desta obra, a Portos dos Açores prevê investir 41 milhões de euros na melhoria das condições de segurança e operacionalidade do porto comercial de Ponta Delgada.

Neste momento, já decorrem obras de reforço do manto do porto, orçadas em nove milhões de euros, e que têm por objetivo dotar de maior capacidade o manto exterior de proteção do porto na parte que foi afetada pelos temporais de dezembro de 2015 e janeiro de 2016.

A segunda fase da intervenção, que visa promover a melhoria da operacionalidade do porto, está estimada em 32 milhões de euros e traduz-se no reperfilamento do Cais -10, na repavimentação do cais, incluindo a beneficiação das redes técnicas nele integradas, e na ampliação do parque de contentores.