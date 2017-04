Theresa May quer eleições antecipadas

A primeira-ministra britânica, Theresa May, quer antecipar as eleições legislativas para 8 de Junho porque considera que o Reino Unido “precisa de certeza, estabilidade e de uma liderança forte” após o referendo que ditou o Brexit.

A primeira-ministra explicou esta terça-feira que a decisão foi tomada “com relutância”, mas que é necessária, tendo em conta a oposição dos restantes partidos aos planos delineados pelo Governo para dar seguimento ao processo do Brexit. A antecipação de eleições terá agora de ser confirmada no Parlamento com pelo menos dois terços de votos.

“Concluí que a única forma de garantir certeza e segurança para os próximos anos é pela realização desta eleição”, afirmou May em declarações aos jornalistas. “No verão passado, após o país ter votado para deixar a União Europeia, a Grã-Bretanha precisava de certeza, estabilidade e de uma liderança forte. Desde que me tornei primeira-ministra, o Governo que lidero ofereceu precisamente isso.”

