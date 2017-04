Presidente da República na antestreia do filme “A Ilha dos Cães”

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa assistiu, na Sala Manoel de Oliveira, do Cinema São Jorge em Lisboa, à antestreia do filme “A Ilha dos Cães” de Jorge António, produzido por Ana Costa e com a participação de Nicolau Breyner.

Na sessão estiveram também presentes o Primeiro-ministro, António Costa, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, e o Presidente da Comissão Executiva da NOS, Miguel Almeida.