ABM assina acordo com a Diocese do Funchal

Tem lugar amanhã, pelas 12h, no auditório do ABM – Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, sito ao Caminho dos Álamos, a cerimónia de assinatura do acordo de colaboração com a Diocese do Funchal.

Com a assinatura deste acordo o ABM compromete-se a prestar apoio técnico ao Arquivo Histórico da Diocese do Funchal (AHDF), ao nível da elaboração de instrumentos de descrição conformes à norma internacional de descrição arquivística, bem como ao nível do serviço de Referência de Informação do referido Arquivo Diocesano, em ordem a facilitar e apoiar a investigação histórica na área eclesiástica.