Permanência na 1º Liga continua em risco

Em jogo da jornada 29 da Liga NOS, o Nacional perdeu ontem à noite no Estádio da Madeira diante do Moreirense, por 1-0.

Com o apoio de cerca de 4937 espectadores na bancada, o Nacional começou melhor mas aos 15 minutos uma desatenção defensiva permitiu a Ramirez dar vantagem ao Moreirense.

A partir dai o Nacional tudo fez para anular a desvantagem, mas o Moreirense fechou-se bem, não dando grandes chances de golo aos avançados nacionalistas.

Com mais coração do que cabeça, o Nacional tudo fez para marcar, mas com menor ou menor dificuldade a formação visitante acabou por segurar a vantagem.