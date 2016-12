Nacional recebe Boavista esta tarde

Em jogo da jornada 15 da Liga NOS, o Nacional recebe esta quinta-feira o Boavista. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, realizada no final do treino de ontem, o treinador do Nacional, Manuel Machado, sublinhou a boa prestação da equipa no jogo do passado domingo, em Vila do Conde, salientando que “se estivermos como nesse jogo, podemos ganhar”.

Do lado dos ‘axadrezados’, o técnico, Miguel Leal, não espera facilidades, mas garante que toda a equipa vai com “o pensamento de fazer mais e melhor”.

O Nacional-Boavista disputa-se esta quinta-feira, no Estádio da Madeira, a partir das 17 horas. O jogo, com transmissão em direto na SportTV, será arbitrado por João Pinheiro, árbitro que esta temporada dirigiu já o Paços de Ferreira 1-1 Nacional.