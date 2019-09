Governo focado em «disponibilizar a água necessária aos agricultores»

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, afirmou hoje, durante a visita à reparação de 22 km da Levada das Figueiras, em Machico, que «o Governo Regional está a fazer tudo o que está ao seu alcance para disponibilizar a água necessária aos agricultores, ou seja, está a intervir na diminuição das perdas nas levadas, através da recuperação dos canais de rega, são 40 M€ de investimentos, e está ainda a intervir nas redes degradadas dos municípios seus aderentes, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Santana, Machico e Porto Santo».

Como evidenciou Susana Prada, as perdas de água, nestes 5 municípios, representam apenas 30% das perdas da Região, pelo que os restantes municípios, nomeadamente Funchal, Santa Cruz e Ponta do Sol, têm obrigatoriamente de fazer o mesmo, ou sejam recuperar as roturas nas redes para que a água não seja desperdiçada e chegue a todos, às casas e à rega!». «O Governo Regional subsidia 3M€/ano a tarifa de rega para que os agricultores não sejam onerados com aumentos na sua fatura, sublinhou a governante».