Ambiente planeia reflorestar 400 hectares em 2017

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais pretende reflorestar uma área de 400 hectares durante este ano. Susana Prada assegurou, durante uma visita guiada à Quinta do Santo da Serra, no âmbito do Dia da Floresta, que o repovoamento florestal já está a ser efectuado desde Outubro passado, tendo sido iniciado na zona da Alegria e irá passar pelo Paul, Fanal, Chão das Aboboreiras e toda “uma quantidade de locais que, todos juntos, fazem os 400 hectares”.

Para assinalar o Dia da Floresta, a Secretaria do Ambiente decidiu associar-se à Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura para a concretização da visita à Quinta do Santo da Serra, uma iniciativa denominada ‘As Árvores e a Quinta’.

No local, Susana Prada assumiu a vontade de querer tornar aquela propriedade do Governo Regional visitável, uma vez que representa os costumes da Madeira de uma época passada. “Uma quinta do século XIX, com um jardim com plantas exóticas e plantas indígenas e com uma casa colonial inglesa extremamente bem decorada, com móveis do século XIX”, são alguns factores de atracção enaltecidos pela secretária. “Para tal acontecer, Susana Prada salienta que não serão necessárias obras, sendo suficiente “ter um cuidado com a decoração, retirar as peças com menos interesse e manter as peças da época, dar apenas um pequeno ‘jeito’ na casa”, assegura.

A iniciativa ‘As Árvores e a Quinta’ terminou com um gesto simbólico que consistiu na plantação de alguns exemplares de plantas indígenas da Madeira.

Para a comemoração do Dia Mundial da Floresta, que se assinalou nesta terça-feira, foi elaborado um programa que se prolonga por uma semana com acções de sensibilização e com a plantação de árvores, envolvendo escolas, o Exército e restante comunidade em geral, segundo conta Susana Prada. Até com turistas realizar-se-á uma acção, nomeadamente com um grupo de alemães que mostrou interesse em plantar uma árvore.