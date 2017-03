Número de desempregados voltou a descer nos Açores

O número de desempregados inscritos nos Açores, de acordo com os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), registou um decréscimo de 10,3 por cento em fevereiro, comparativamente ao mesmo mês de 2016.

Segundo os dados ontem divulgados, a Região atingiu um novo mínimo no número de desempregados inscritos, sendo o mais baixo dos últimos cinco anos. As agências para a Qualificação e Emprego registaram em fevereiro 9.032 inscrições na Região.

No que respeita à variação homóloga das ofertas de emprego, verificou-se um aumento de 25 por cento.