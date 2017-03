Dia Mundial da Árvore e da Floresta no Parque Ecológico do Funchal

O Parque Ecológico do Funchal assinalou ontem o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, com diversas ações de reflorestação e sensibilização para a preservação do Meio Ambiente. A Vice-Presidente da Autarquia, Idalina Perestrelo, acompanhou as ações previstas durante a manhã, que envolveram a plantação simbólica de uma árvore, no culminar de uma semana de comemorações respeitantes a este tema em particular.

Desde o dia 13 de março, início das comemorações da Semana da Árvore e da Floresta, dinamizada pelo Município, passaram pelo Parque Ecológico centenas de voluntários de escolas, ginásios camarários e instituições culturais e sociais do Funchal, tendo sido plantadas mais de mil espécies indígenas, entre faias, piornos e loureiros.

Para Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente na Autarquia, “plantar uma árvore pode parecer um gesto pequeno, mas incutiu, ao longo desta semana, nos jovens e menos jovens que visitaram o Parque Ecológico, o sentido da preservação e do zelo por uma área como esta, de tamanha importância para o Funchal”.