Idalina Perestrelo nas comemorações do Dia da Família

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, esteve presente nas comemorações do Dia da Família, organizadas pela Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar Ribeiro Domingos Dias, na freguesia de Santa Maria Maior.

Acompanhada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Guido Gomes, Idalina Perestrelo acompanhou a manhã de atividades dos alunos deste estabelecimento de ensino, tendo participado na entrega de prémios aos melhores trabalhos e enaltecido, por fim, a presença dos encarregados de educação e a importância de se assinalar um dia como este, de valorização do bem mais precioso da Sociedade, que é a Família.