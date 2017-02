Angelina Jolie escreveu uma carta aberta a Donald Trump

O texto, publicado pelo The New York Times, tem como foco as medidas anti-imigração do novo presidente dos EUA. Embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a atriz escreveu:

“Os refugiados são homens, mulheres e crianças apanhados na fúria da guerra ou na cruz da perseguição. (…) Muito antes de serem terroristas, eles são as próprias vítimas do terrorismo. Como mãe de seis crianças que nasceram em vários lugares no mundo e que são cidadãos americanos orgulhosos, quero muito que o nosso país seja seguro para eles”.

O texto pode ser lido na íntegra através do link: https://www.nytimes.com/2017/02/02/opinion/angelina-jolie-refugee-policy-should-be-based-on-facts-not-fear.html?_r=0