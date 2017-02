A Casa da Cultura de Santa Cruz/Quinta do Revoredo promove amanhã, dia 10 de fevereiro, pelas 18h, a palestra denominada “Estampas e Santinhos: a cultura visual da religiosidade popular”.

Esta iniciativa, inserida no âmbito da exposição “A Didática das Estampas Religiosas”, terá como convidado e orador Martinho Mendes, coordenador do Serviço Educativo do Museu de Arte Sacra.