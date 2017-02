«O impacto das dinâmicas atuais de mudança no currículo e no trabalho dos professores»

As “Dinâmicas atuais de mudança: Impactos no currículo e no trabalho dos professores” será tema de reflexão na conferência a realizar no dia 17 de fevereiro, entre as 10h00 e as 12h30, no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas.

O orador convidado para abordar este tema é o Professor Doutor José Carlos Morgado, da Universidade do Minho.

A conferência é organizada pelo Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira, no âmbito do Ciclo de Conferências em Ciências da Educação na especialidade de Currículo, e procura refletir sobre a importância do currículo e do trabalho dos professores na construção de um edifício educativo capaz de fazer da cultura, da aprendizagem, da partilha e da cidadania democrática os seus principais pilares.

A entrada é livre mediante inscrição prévia, até 16 de fevereiro. A participação na conferência confere certificado de presença.