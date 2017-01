Workshop desafia arquitetos, artistas e designers a enunciar a construção de um conjunto de pontes

Durante uma semana, de 05 a 11 de fevereiro, arquitetos, artistas e designers (profissionais e/ ou estudantes), vão ser desafiados a participar num workshop de Arquitetura sobre as “Casas Aéreas” ou “Fumos”, como também são conhecidas as pontes que outrora faziam a travessia entre margens ribeirinha.

Esta iniciativa terá lugar no Colégio dos Jesuítas, entre as 10h e as 18h, e resulta de uma parceria entre a Universidade da Madeira e o Atelier Funchal.

O workshop tem por objetivo central enunciar a construção de um conjunto de pontes como elementos de reconhecimento do importante sistema hídrico urbano do Funchal. Para tal, cada grupo de trabalho deverá, a partir de bases cartográficas de tempos sucessivos, desenvolver uma proposta de atravessamento num troço de cidade eleito.

O programa inclui conferências em regime de aula aberta, apresentações com convidados, visitas programadas a obras, caminhadas, reconhecimento do território da ilha, e a exposição final dos trabalhos.

Os interessados em participar neste workshop devem efetuar a sua inscrição através do email casasaereas.workshop@gmail.com. A participação tem um custo de 35€.

Os resultados do workshop serão disponibilizados publicamente através de um site, uma publicação online e uma publicação em papel que servirá de apoio a um conjunto de apresentações/ exposições.