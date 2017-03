Prada sensibiliza agricultores para uso de sistema de rega mais eficientes

A secretária regional do Ambiente, Susana Prada, esteve ontem reunida com os agricultores do concelho de Câmara de Lobos numa sessão de esclarecimento que serviu para ouvir as preocupações destes, mas também para informar dos investimentos previstos pela Água e Resíduos da Madeira (ARM).

Durante a conversa, que contou também com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, os agricultores foram sensibilizados para a poupança da água através do uso de mecanismos de rega mais eficientes, como o gota-a-gota ou o sistema de rega por aspersão.