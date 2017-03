Torneio Voleibol Cidade do Funchal tem 480 participantes confirmados

A Vereadora Madalena Nunes apresentou esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o I Torneio de Voleibol Cidade do Funchal, organizado pelo Clube Escola da Levada, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. O torneio vai decorrer de 7 a 11 de abril no Pavilhão da Levada, em Santa Luzia, e vai contar com 14 clubes, 7 regionais e 7 nacionais, todos eles a trazerem ao Funchal equipas de vários escalões, num total de 480 jovens atletas.

Madalena Nunes começou por lembrar que “a Câmara Municipal do Funchal tem uma política na área desportiva que passa por apoiar os pequenos clubes do concelho, como é o caso dos clubes-escola, que dependem destas parcerias para levar a cabo os seus eventos desportivos. Nestes escalões, estes têm, acima de tudo, um carácter formativo que para nós é muito importante”.

A Vereadora, que tem o pelouro do Desporto, lembrou que o Funchal é uma Cidade Educadora, considerada Amiga das Crianças pela UNICEF e Amiga do Desporto pela APOGESD, e enalteceu que “esta é uma forma singular de proporcionar experiências a estes jovens, quer pela dimensão do torneio, quer pelo convívio com tantos jovens que vêm de fora da ilha, algo que estes nunca vão esquecer pela vida fora”.

Madalena Nunes concluiu aludindo à quantidade de pais e familiares que vai acompanhar esta viagem até à Madeira, como é normal nestes escalões, para além dos respetivos corpos docentes, considerando que estes torneios acabam por ser, no fim de contas, “uma tremenda ferramenta de promoção da nossa cidade”.