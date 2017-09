Presidente da FNAJ recebido na autarquia do Funchal

A Vereadora Madalena Nunes, que tem os pelouros da Educação e Juventude na Câmara Municipalmdo Funchal, recebeu, nos Paços do Concelho, o Presidente da FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis, Tiago Rego, que se encontra na Região para participar no 2º Encontro Regional das Associações Juvenis e Estudantis.

Tiago Rego dirigiu-se ao Município para uma audiência de apresentação de cumprimentos, na sequência das funções que assumiu há poucos meses na FNAJ, e aproveitou para entregar à Câmara Municipal do Funchal o Manifesto Autárquico da Federação, debatendo com Madalena Nunes diversas matérias relativas ao futuro das políticas de juventude a nível nacional e local.

Dentre estas, salientou-se a vontade da FNAJ para trabalhar de perto com os Municípios portugueses, intenção, de resto, muito bem recebida pelo Funchal, na lógica do trabalho em rede que a Autarquia já desenvolve desde há vários anos a esta parte, com múltiplas associações.