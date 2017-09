Nas bancas a edição 930 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 930 – 22/09/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“Não estou aqui para agradar a todos”

Paulo Cafôfo, actual presidente da Câmara Municipal do Funchal e candidato a novo mandato, diz que já sofreu acções directas de difamação que até chegaram a ser de carácter pessoal. Reconhece que não pode agradar a todos. Eleito em 2013 pela «Coligação Mudança», que retirou ao PSD a maior autarquia da Madeira, começou por estabelecer que não iria prometer “aquilo que não poderia cumprir”. Agora, depois de passar parte do mandato a pagar dívida, Cafôfo garante que há uma situação de equilíbrio financeiro na autarquia e que isso lhe dá mais margem de manobra. O autarca rebate as críticas de que trabalha para a ‘imagem’ e diz que, ao contrário do que existia no passado, há na Câmara do Funchal uma postura democrática de diálogo. Mas também que a autarquia está disponível para um encontro de contas com o Governo Regional em relação às dívidas

Comunidade LGBT ‘sente o peso da discriminação’

Cristina Gouveia, coordenadora da delegação da Madeira da Associação Abraço, lamenta o facto de haver algumas famílias que não apoiam os seus familiares infetados pelo VIH/SIDA.

Viticultores da Madeira ponderam abandonar a viticultura

E alertam para uma possível “revolta do vinho”. Os profissionais apontam que a produção de Vinho Madeira tem o futuro em risco. A situação atual já levou vários viticultores a tomar antidepressivos.

Atuação em rede entre as instituições potencia qualidade

“Temos de encontrar fórmulas que nos permitam a sustentabilidade para manter os projetos ativos.”

Madeira presente na “Nuit Portes Ouvertes”

O MABRU – Mercado Matinal de Bruxelas é a plataforma central de fornecimento da Bélgica, com produtos alimentares frescos e outros produtos, dirigida a profissionais de toda a Bélgica (comerciantes, retalho, cadeias de supermercados, grossistas e sector Horeca), com 5 espaços cobertos, abrangendo uma superfície de venda de 40.000 m2 e contando com mais de 130 comerciantes, recebendo anualmente mais de 250.000 visitantes.

Académicos debatem a Retórica nas sociedades contemporâneas

Investigadores e professores da área da Retórica e da Comunicação vão reunir, no próximo dia 29 de setembro, na Universidade da Madeira (UMa), para refletir sobre a “Retórica nas sociedades contemporâneas”.

CMF prolonga candidaturas aos apoios escolares

A Câmara Municipal do Funchal vai atribuir, no ano letivo 2017/18, apoios a todos os alunos que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico nas escolas públicas e privadas do concelho. As candidaturas já tinham terminado, mas face ao número significativo de novos pedidos juntos dos serviços camarários, foi decidido alargar o prazo de candidatura até ao próximo dia 29 de setembro.

Unidade de Gestão do ‘Madeira 14-20’ aprova 94 candidaturas

As referidas candidaturas representam um montante total elegível de 66,5 milhões de euros,

dos quais 31 milhões de euros correspondente à comparticipação de Fundos Comunitários (FEDER e FSE).

Fundação Calouste Gulbenkian lança novo programa de bolsas

O novo programa de bolsas integra formação desenvolvida e testada na Google. Estas bolsas são dirigidas a estudantes de todo o país que se candidatam pela primeira vez à universidade e que têm uma média de entrada superior a 18 valores.

Indie Júnior vem à Madeira

O Festival Internacional de Cinema Infantil – Indie Júnior decorre entre 28 e 30 de setembro, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Já o projecto Baltazar Júnior, que vai até julho de 2018, é destinado aos mais jovens e tem como objectivo diversificar a oferta educativa e chegar a mais público.

Região registou a maior prevalência de crianças obesas com 18,4%

De acordo com os resultados do mais recente estudo divulgado, na manhã da passada terça-feira, pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil que analisou uma amostra de 17.698 crianças, em idade escolar, no ano letivo 2016-2017, oriundas das sete unidades territoriais portuguesas (NUTS II), 28,5% das crianças em Portugal entre os 2 e os 10 anos têm excesso de peso, entre as quais 12,7% são obesas.