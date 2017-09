Nacional segue em frente na Taça de Portugal

Em jogo da 2ª eliminatória da Taça de Portugal, a equipa sénior de futebol do Nacional venceu ontem, em Condeixa, a equipa local por 3-1, apurando-se assim para a fase seguinte da competição.

Com 10 novidades no relativamente ao jogo da semana passada, o Nacional teve pela frente um adversário do distrital de Coimbra que fez da motivação a sua grande arma, denotando também algumas dificuldades em adaptar-se ao sintético.

Enquanto teve forças o Condeixa discutiu o jogo e o resultado, mas a maior qualidade do Nacional acabou por vir ao de cima.

Aos 40 minutos, Elizio fez uma assistência perfeita para Vanilson mas Rui Daniel, na tentativa de fazer o corte, acabou por introduzir a bola na própria baliza. Na segunda parte o Condeixa ainda chegou ao empate, mas logo depois Murilo deu nova vantagem ao Nacional, cabendo a Witi fechar a contagem com um golo de belo efeito.