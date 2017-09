Binter lança promoção

A Binter, companhia aérea representada em Portugal pela Summerwind Portugal, lançou esta segunda-feira, dia 25 de setembro, uma promoção especial para voos à partida de Lisboa e do Funchal, cujos preços começam nos 71 euros por trajecto.

Denominada “Bintaço”, a promoção é válida para bilhetes adquiridos entre esta segunda-feira e o dia 8 de outubro, cujas viagens decorram entre 1 de novembro e 28 de fevereiro de 2018, com destino a Las Palmas e Tenerife.

Os preços começam nos 71 euros por trajecto, no caso da rota Funchal-Las Palmas, estando os voos já disponíveis para reservas nos canais habituais, como o website www.bintercanarias.com, o call center 707502146 ou ainda nas agências de viagens.

Paralelamente, a Binter conta ainda com uma promoção para voos entre as Canárias, Cabo Verde e as cidades marroquinas de Agadir e Marraquexe e, em breve, a companhia conta vir a comercializar lugares XL nos seus voos internacionais, operados em aviões CRJ 1000, que poderão ser reservados até duas horas antes da saída dos voos, com um custo adicional de 12 euros.

“Estes lugares, localizados nas saídas de emergência dos aviões são maiores e muito pedidos pelos passageiros, pois permitem esticar as pernas e viajar de forma mais cómoda”, destaca a companhia aérea em nota à imprensa.