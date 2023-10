Edição nº 1246 do Semanário Tribuna da Madeira

Três décadas de troca de argumentos

Pastoreio na Madeira tornou-se tema polémico. O processo de retirada do gado das serras da Madeira começou há cerca de 30 anos e, desde então, tem suscitado muita polémica e trocas de argumentos. Consensual mesmo é que a redução dos focos de incêndio só acontecerá quando os infestantes e os matagais forem limpos “periodicamente”.

PAN quer Plano Regional de Gestão da Floresta

Abordagem “holística” do partido pode fazer regressar o gado às serras da Madeira. O PAN vai apresentar um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a criação e implementação de um Plano Regional de Gestão da Floresta. Uma das medidas defendidas pelo partido que sustenta o executivo de Miguel Albuquerque, através de um acordo de incidência parlamentar para a legislatura, é o regresso do gado às serras. O desejo dos criadores, que também já foi defendido pelo CDS, mereceu ao longo de anos o ‘chumbo’ do PSD-M.

Consulta e discussão pública “foi um processo transparente”

Pedro calado garante que o acesso público e gratuito à Praia Formosa continua “obviamente garantido”. A Unidade de Execução da Praia Formosa esteve em consulta e discussão pública, a documentação disponível on-line foi consultada por mais de 1200 pessoas, sendo que das “quase 100 sugestões” nenhuma “foi contra” o projecto.

Bullying – Sinais de alerta “são silenciosos”

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima divulga as estatísticas de Bullying 2020-2022. A APAV alia-se ao combate deste tipo de violência, alertando para o seu impacto nas vítimas, seus familiares e amigos. Neste período de dois anos, o número de situações de bullying reportadas à APAV cresceu 181%.

Exército colabora na limpeza de levadas

A pedido da Câmara Municipal de Porto Moniz, o Comando da Zona Militar da Madeira deslocou uma equipa de operacionais que colaborará na limpeza do curso de água da Levada dos Moinhos, entre as Achadas da Cruz e as Portas da Vila, na zona alta da freguesia de Porto Moniz. “Esta ajuda veio em muito boa hora”, começa por adiantar Emanuel Câmara, Presidente da Câmara Municipal, que continua a definir a recuperação dos cursos de água como prioritária na reposição da normalidade, depois dos incêndios que assolaram as freguesias das Achadas da Cruz e de Porto Moniz.

Agricultores perante “cenário muito difícil”

Prejuízos na cana obrigam a um apoio extraordinário. O Juntos Pelo Povo (JPP) marcou presença, na manhã desta quinta-feira, nos Canhas, no concelho da Ponta do Sol, numa iniciativa que teve por objetivo constatar in loco o prejuízo provocado pelo mau tempo e ventos fortes que atingiram os terrenos agrícolas localizados nesta freguesia, em especial as plantações de cana de açúcar.

Madeira é um dos destinos “mais caros” para comprar uma casa

Quase todos os concelhos tiveram aumento nos preços, à exceção de Santa Cruz. Comprar casa na Madeira custa, em média 569.339 euros, um aumento de quase 20% face a 2022.

Lesados do BES e do BANIF com “Possíveis soluções para breve”

Miguel Iglésias relevou, no passado dia 19, o empenho do Governo da República do PS na procura de soluções para os lesados do BES e do BANIF, adiantando que há a previsão de que, no próximo mês de novembro, o grupo de trabalho tendente à criação de um fundo de recuperação de créditos possa já entregar ao Executivo o relatório final com possíveis soluções para a compensação destes cidadãos. Na sessão plenária realizada, nessa tarde, na Assembleia da República, o deputado eleito pelo PS-Madeira criticou o último governo do PSD/CDS por ter “ignorado e desprezado completamente os lesados e as suas famílias”, apontando também baterias ao Executivo madeirense. “Na Madeira, tivemos um conluio inacreditável do Governo Regional com a gestão do BANIF e do BES-Madeira, que contribuiu e muito para toda esta situação, e que está devidamente documentada nos processos que correm em Tribunal”.

“A «Ilha dos Girassóis» traz mensagem de autoconfiança”

“A Ilha dos Girassóis” é o mais recente livro de Sofia Henriques e será lançado a 8 de novembro. A obra, editada por O Liberal, apresenta a novidade de que a personagem principal Martim existe na realidade, é o filho da autora. Sofia Henriques garante que o dia do lançamento será “um momento especial”.

O campeão está de volta

Andrea Aghini regressa à Madeira 21 anos depois para participar no Rally Madeira Legend, prova que vai para a estrada entre os dias 26 e 28 de outubro.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online