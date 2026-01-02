Nas bancas a edição 1358 do Tribuna da Madeira

Autarquias entram em 2026 com a ‘fasquia’ elevada

Orçamentos da generalidade das autarquias aumentam no próximo ano.Quase todas as autarquias da Madeira vão ter maior Orçamento em 2026. No Funchal, o documento é criticado pela oposição camarária, que nele não vislumbra “visão estratégica” e capacidade para “produzir mudanças positivas na vida do concelho”. Em Câmara de Lobos, tal como noutras autarquias, a “maior fatia” da despesa está destinada às áreas da habitação, mobilidade e requalificação urbana. E Santa Cruz é uma das que quer “manter o ritmo” de investimentos, nomeadamente na recuperação das redes de água e saneamento. A convicção no Porto Santo é que Orçamento para 2026 implica custos com salários que “esmagam a Câmara e põem em risco a sustentabilidade” do município, enquanto na Ribeira Brava se apresenta um Orçamento “responsável e coerente com o contexto financeiro atual”. Enquanto Santana conta apenas com dois milhões de euros para investimentos públicos, na Calheta também não há “grande folga orçamental”. Quando na Ponta do Sol se espera parcerias com os governos Regional e da República para tornar o concelho “mais atrativo, competitivo e sustentável”, em Machico teme-se uma “estagnação” nos próximos quatro anos.

“Há algo de profundamente perverso nas prioridades deste Governo”

A ação de fiscalização feita pela Autoridade Regional das Atividades Económicas no Mercado Agrícola de Santana suscitou muitas críticas. Miguel Silva Gouveia comenta sobre o assunto e afirma que “aperta-se quem produz pouco, localmente e com rosto, e relativiza-se o que é mais lucrativo, mais ruidoso e mais protegido por redes de conveniência”.

“Vamos Cantar os Reis” cumpre a tradição

A Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira – ACAPORAMA traz tradição ao Funchal com as típicas sonoridades e cânticos da época. Este certame está integrado no Programa das Festas de Natal e Fim de Ano, organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional do Turismo, e conta também com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e com a colaboração da Câmara Municipal do Funchal.

“O nosso compromisso é o de continuar a ajudar”

A Juventude Popular da Madeira (JP Madeira) promoveu, no âmbito do Natal Solidário, duas iniciativas de caráter social que resultaram no apoio direto à Associação Presença Feminina e à Associação Abraço, reforçando o compromisso desta estrutura jovem com Instituições que desenvolvem um trabalho de proximidade junto de quem mais precisa. A primeira iniciativa consistiu num Torneio Solidário de Futsal, realizado no dia 20 de dezembro de 2025, no Pavilhão dos Trabalhadores, em Santo António. O torneio contou com a participação de 8 equipas e 70 atletas, tendo como objetivo a recolha de bens alimentares essenciais não perecíveis destinados à Associação Presença Feminina.

Reforço dos laços institucionais

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, foi recebida em audiência pelo Representante da República para a Madeira, Irineu Cabral Barreto. O encontro constituiu um momento de reforço dos laços institucionais e da cooperação próxima que tem vindo a ser desenvolvida entre as duas instituições, no respeito pelo diálogo e pela articulação democrática. Esta ligação é um veículo para a garantia de estabilidade necessária para a Madeira, assente na confiança e numa ligação saudável entre os órgãos de soberania do Estado Português e da nossa Região.

Projeto ‘+ Habitação’ com investimento de 224 mil euros

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal (CMF), com o pelouro da Habitação, Helena Leal, procedeu, na passada semana, à entrega de novos apoios à melhoria das condições de habitabilidade de 21 famílias em situação de carência económica, no âmbito do projeto ‘+ Habitação’, desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento de Santo António-ASA.Os apoios representam um investimento superior a 43 mil euros, destinados à aquisição de materiais de construção civil, permitindo a realização de pequenas obras de reabilitação e melhoria das habitações dos beneficiários.

“Vontade popular” que “deve ser respeitada”

Autarca da Ponta do Sol contra “tentativa recorrente de criar uma narrativa de suspeição”. Rui Marques apresentou documentação que “comprova” a existência de um acordo de pagamento celebrado em 2013, durante a sua primeira passagem pela presidência da Câmara Municipal da Ponta do Sol, para regularização da dívida do bar da praia. O autarca insurgiu-se contra aquilo que considerou ser “uma tentativa recorrente de criar uma narrativa de suspeição e de má governação que não corresponde à realidade dos factos”. O Ministério Público arquivou, a meados deste mês de Dezembro, o processo de que era alvo por alegado favorecimento na concessão a um ex-presidente da Junta de Freguesia da Ponta do Sol.

