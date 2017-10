Nas bancas a edição 934 do Tribuna da Madeira

Shares

Governo sem “panaceia” para o bullying

O presidente do conselho executivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco avisa que “esta problemática deve ser combatida e prevenida, em primeiro lugar, dentro de casa, com a família”. Rui Caetano considera que o direito à diferença é uma questão que ainda não entrou no modo de vida da maioria das pessoas, alertando que “essa atitude traz consigo situações de discriminação, desvalorização e humilhação”.

“Temos um hospital sujo”

Edgar Silva denuncia que os enfermeiros e assistentes operacionais correm elevados riscos

de contaminação. O enfermeiro aponta que a estrutura hospitalar carece de uma manutenção, não de “aumentos favelares”.

“Lutador pela paz” é Doutor Honoris Causa

Atribuído pela Universidade da Madeira (UMa).

A Universidade da Madeira (UMa) atribuiu o título de Doutor Honoris Causa a Kay Rala Xanana Gusmão, em reconhecimento do seu extraordinário papel na resistência timorense contra a ocupação estrangeira, e posteriormente por se ter tornado um dos fundadores daquela que é hoje a pátria de Timor-Leste.

Vinho generoso rendeu 4,6 milhões de euros

A comercialização de vinho generoso “Madeira” rondou os 741 mil litros no 3.º trimestre de 2017. Comparativamente ao período homólogo, registou-se um decréscimo de 10,7% na quantidade e um acréscimo de 6,4% no valor.

Coelho não tem «voucher de férias»

Pedro Coelho tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos depois de ser reeleito com a maior votação de todas eleições autárquicas já realizadas no concelho. Mas o resultado eleitoral não é um “voucher de férias”. Quem fez questão de lançar o alerta foi António Pedro Freitas, o presidente da Assembleia Municipal.

MADEIRADiG’17 reúne convidados de luxo no Atlântico

A compor o cartaz para este ano estarão Laraaji, Maja Ratkje e Greg Fox.

A família MADEIRADiG volta a reunir-se de 1 a 4 de Dezembro para a 14ª edição do Festival Avant Garde madeirense em que a vila da Ponta do Sol é “invadida” por amantes da electrónica experimental, vindos na sua maioria dos países do Norte da Europa, e o MUDAS volta a ser palco de mais uma reunião de excelência que promete este ano não deixar ninguém indiferente.

Expetativas “não serão defraudadas”

Na tomada de posse, Filipe Sousa dispensou a presença do Governo Regional e optou por ter um elemento em representação do povo referindo que “esse é o verdadeiro sentido da democracia”.

Turismo “na mira” de Franco

Ricardo Franco tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Machico, naquele que será o seu segundo mandato à frente dos destinos da autarquia.

“Europa, Educação, Cidadania” em Colóquio

O XIII Colóquio do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa), marcado para os dias 6 e 7 de dezembro, no Colégio dos Jesuítas, será dedicado à temática “Europa, Educação, Cidadania”.

Compatibilização entre Homem e conservação da natureza é “exemplar”

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, destacou, esta semana, durante a apresentação pública do projeto Mac 2014-2020 Luminaves (Poluição Luminosa e Conservação nos Arquipélagos da Macaronésia- Redução dos efeitos Nocivos da Luz artificial sobre as Populações de Aves Marinhas), a política defendida pelo Governo Regional de compatibilização dos interesses da população com a conservação da natureza, sublinhando o equilíbrio que deve existir quando é necessário tomar decisões. “A Madeira tem um trabalho notório no que diz respeito à compatibilização entre o Homem e a conservação da natureza”, realçou a governante.

Edição Nº 934 – 20/09/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €