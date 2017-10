Parque Desportivo de Água de Pena “ao abandono”

Shares

O Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico, considerado uma zona de lazer e desporto, está “ao abandono”. São os próprios frequentadores do espaço que apontam a necessidade de melhoramentos no local para que o Parque se torne mais aprazível e seguro. As marcas causadas pelo temporal de Dezembro de 2013 ainda são visíveis neste Parque.

O espaço tem sido frequentado por quem gosta de caminhadas e prática de desporto, e também para a realização de festas de aniversário. Peca, segundo os frequentadores, pela aparência atual com estragos e com a falta de limpeza” à vista” de quem por ali passa.