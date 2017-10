Shares

Realiza-se no próximo dia 28 de Outubro (sábado) o Torneio JAQ Medicina Dentária Juvenil II, em esgrima, que irá decorrer na Sala de Armas Adelino Rodrigues (Liceu).

A Super Taça Masculina está agendada para as 11:15H e as eliminatórias para as 11.30H.