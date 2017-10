CRITICAL Software assina contrato para o desenvolvimento do novo foguetão Ariane 6

Shares

A CRITICAL Software acabou de assinar contrato com a Arianespace, inserido no programa cujo objetivo é conceber e construir o novo veículo modular de lançamento espacial europeu, que vai agilizar e aumentar a capacidade de transporte de satélites para o espaço – o Ariane 6.

A construção do Ariane 6 é essencial para o desenvolvimento do sector espacial na Europa. Representa um passo decisivo para garantir o acesso ao espaço e para assegurar à indústria espacial europeia a competitividade de que esta necessita para triunfar num contexto de fortíssima concorrência entre diferentes regiões do globo.

No âmbito do contrato em causa, a CRITICAL Software assume a responsabilidade pelo desenvolvimento do software de telemetria do novo foguetão. Este software é responsável pelo processamento, agregação e transmissão dos dados de voo que serão usados pelas estações de controlo terrestre. Aqueles dados são essenciais para a monitorização e controlo das várias fases do lançamento, incluindo a análise e correção de eventuais falhas que possam comprometer o foguetão.

O Ariane 6 é um marco indiscutível na indústria espacial europeia e apoia-se no sucesso e na fiabilidade excecionais alcançados pela família de foguetões Ariane. Com o voo inaugural previsto para 2020, este novo foguetão irá reduzir os prazos de entrega e espera-se que venha a diminuir para metade os custos dos serviços associados aos lançamentos, abrindo novas oportunidades para a ESA – a Agência Espacial Europeia. Deste modo, serão também criadas condições sem precedentes para o envolvimento das empresas privadas na exploração comercial do espaço, inaugurando-se assim uma nova era de desenvolvimento da indústria espacial.

Paulo Guedes, Business Development Director da tecnológica portuguesa, referiu que “este é um momento muito especial” para a empresa, “quer por aquilo que significa para a CRITICAL, quer por aquilo que significa para o futuro da Europa em matéria de exploração do espaço.”

“O Ariane 6 é, de facto, um projeto referencial que irá transformar a exploração do espaço tal como a conhecemos até aqui”, comentou. Gonçalo Quadros, CEO da CRITICAL Software, acrescentando que “este é o resultado natural do espetacular trabalho que a nossa engenharia tem vindo a fazer no setor espacial. Integrar a superequipa que irá apoiar o desenvolvimento do novo lançador é um motivo de orgulho para nós”.