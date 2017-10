Empresas afectadas pelos incêndios podem recorrer ao ‘lay-off’

Shares

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje em Monção que os postos de trabalho em risco devido à interrupção da actividade das empresas afectadas pelos incêndios podem ser “salvaguardados” através do recurso ao ‘lay-off’.

“Há instrumentos que existem e que nem sequer estão dependentes de medidas extraordinárias. É o caso do ‘lay-off’ que permite que as pessoas continuem a ter o seu posto de trabalho, mas sem que as empresas tenham de pagar os salários no período em que há risco de interrupção da actividade económica por estarem a recuperar as suas condições de funcionamento”, explicou o governante.