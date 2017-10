Esgrima arrancou com o Calendário de Competição Regional

Shares

A Associação de Esgrima deu início, no passado sábado, dia 14, ao Calendário Regional de 2017/2018, com a Super Taça Feminina e as Poules de Abertura de Benjamins, Iniciados e Seniores.

A Super Taça Feminina, duelo que junta a Campeã Regional com a melhor do Ranking do Escalão Sénior da época anterior, disputada entre Maria Spínola (CDRSantanense) e Teresa Afonseca (CDRSantanense), foi muito bem disputado, mas foi a Maria Spínola que levou o título para casa ao vencer por 15-11.

As Poules de Abertura 17/18 juntaram diversas gerações de atletas de Esgrima, num formato um pouco diferente do habitual, onde o objetivo não é tanto a superação num confronto direto com um adversário a eliminar, mas sim dar o melhor de si no seu grupo sem saber como a prestação do adversário mais próximo do ranking está a correr.

Pódios:

Benjamins B

1º Lourenço Garcês

2º Diogo Machado

3º Artur Pires

Benjamins A

1º Rodrigo Catanho

2º Gulherme Freitas

3º Miguel Barata

Iniciados Masculinos

1º Rodrigo Pereira

2º Rodrigo Catanho

3º Luís Pires

Iniciados Femininos

1º Cláudia Gomes

2º Cátia Pacheco

3º Margarida Andrade

Seniores Masculinos

1º Ricardo Catanho

2º Péter Csáky

3º Diogo Gouveia

Seniores Femininos

1º Maria Spínola

2º Cristina Pinto

3º Cláudia Gomes

Para além dos premiados participaram no total mais 24 atletas distribuídos pelos escalões e géneros em prova.