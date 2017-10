Shares

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe amanhã, dia 17, pelas 12 horas, no Palácio de São Lourenço, o Comandante Operacional da Guarda Nacional da Republica (GNR), Major-General Rui Clero, em audiência.

Pelas 18h30, participa, à Rua do Bispo nº21 (Museu de Arte Sacra), na abertura oficial da exposição comemorativa dos 500 anos da Dedicação da Sé do Funchal.