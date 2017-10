Augusta Aguiar vai liderar Instituto de Segurança Social da Madeira

Shares

O Instituto da Segurança Social da Madeira (ISSM) terá uma nova direção no Conselho Diretivo. O novo Conselho Diretivo do ISSM, que substituirá a atual direção, será dirigido por Augusta Aguiar, licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

É quadro superior da Secretaria Regional da Saúde, tendo o Curso Avançado em Gestão Pública (CAGEP), ministrado pelo Instituto Nacional de Administração.

Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, de maio de 2015 a julho de 2016, exercia atualmente o cargo de Vice-Presidente do Instituto.