Noite de Fados no Porto da Cruz

Shares

A Delegação de Machico do NRM da LPCC realiza no próximo sábado, dia 21 de outubro, uma iniciativa solidária, no Engenho do Porto da Cruz.

Trata-se de uma noite de fados, que terá início pelas 20h30 e será acompanhada por caldo verde. Está prevista a presença de um grupo de fadistas, entre eles Maria Alves, acompanhada por Agostinho, o Burguês, no acórdeão, e por Miranda, na viola, e ainda Marcelino Martins, Bernardete Camacho, João Faria Maria de Jesus, Maria do Rosário e Zeca.

Os bilhetes podem ser adquiridos na sede da delegação, à Rua do Ribeirinho, com um custo de 7,50€ adultos e 5€ crianças. Contacto 937 931 184.