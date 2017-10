Supertaça do Torneio Escada em Esgrima conquistada por Ricardo Catanho

Shares

A Sala de Armas, localizada no Liceu Jaime Moniz, no Funchal, foi palco, na passada quarta-feira, dia 25, para a realização da Supertaça do Torneio Escada em Esgrima.

A Supertaça foi disputada entre o número 1 do ranking do Torneio Escada da época anterior, Ricardo Catanho (CD1ºMaio), e o vencedor da Final Ten da época anterior, Mestre Carlos Lima Rodrigues.

Trata-se de um torneio interno do Clube Desportivo 1º Maio. O final ditou a vitória a Ricardo Catanho por 14-15.

De realçar que este torneio visa a participação de atletas e encarregados de educação filiados na FPE.